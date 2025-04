L'errore che è costato punti ad Antonelli al GP del Bahrain

Andrea Kimi Antonelli ha mancato di raccogliere punti al Gran Premio del Bahrain nonostante una qualifica eccellente, terminando la gara in undicesima posizione, appena fuori dalla zona punteggio, sul circuito di Sakhir.

Il pilota italiano della Mercedes ha commentato le sue impressioni post-gara in un’intervista per F1TV, sottolineando l’importanza di analizzare insieme al team alcuni aspetti della strategia. Antonelli ha ammesso che, personalmente, avrebbe potuto gestire con maggiore cautela la pressione dopo il pit stop per preservare gli pneumatici. Con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida a Jeddah, il pilota è pronto a correggere eventuali errori.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una lunga tradizione nel motorsport. Suo padre, Marco, è stato pilota e fondatore dell’AKM Motorsport, team attivo nel Campionato Italiano di F4.

La carriera di Antonelli è iniziata a soli sette anni nelle competizioni di kart, dove ha mostrato sin da subito un talento notevole, arrivando a vincere la Gran Final Internazionale EasyKart a nove anni. Successivamente, ha affinato le proprie capacità nelle gare WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e ottenendo un’importante vittoria nella finale internazionale della Coppa ROK.

L'anno seguente, Antonelli ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, arrivando persino quinto nel suo esordio al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati non sono passati inosservati, tanto da attirare l’attenzione del direttore della Mercedes, Toto Wolff, il quale lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 il giovane pilota ha effettuato la transizione ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Pur ottenendo alcuni podi in Italia, è stato negli Emirati che ha rispleso, aggiudicandosi due vittorie e classificandosi terzo nella classifica generale. L'anno successivo, tornato nella F4 italiana, ha dominato la stagione vincendo il titolo con 13 vittorie e numerose pole position, replicando lo stesso successo nel campionato ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi.

Tutti questi traguardi hanno spianato la strada ad Antonelli per affermarsi tra le stelle della Formula 1, gareggiando a fianco di nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, e ricevendo il plauso di figure di spicco del mondo delle corse.

