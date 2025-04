Leclerc DELUSO dopo il GP del Bahrain

Charles Leclerc non è riuscito a salire sul podio nell'ultimo giro, venendo superato da Lando Norris e chiudendo il Gran Premio del Bahrain con un retrogusto amaro.

Dopo la gara, il pilota della Ferrari – che ha concluso in quarta posizione sul circuito di Sakhir – ha commentato la sua prestazione. "A causa degli sforzi intensi negli ultimi giri, è un vero peccato non aver scalato il podio, ma sono convinto che oggi abbiamo dato il massimo possibile", ha spiegato. Ha poi aggiunto: "È particolarmente deludente lottare fino all'ultimo istante per tentare il primo podio della stagione quando il ritmo semplicemente non è all’altezza delle aspettative." Concludendo, ha espresso la speranza che presto la squadra possa fornirci l’auto giusta per tornare a salire sul podio.

