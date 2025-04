Questa è la classifica costruttori dopo il GP del Bahrein.

Il Gran Premio del Bahrain ha confermato il primato di McLaren in Formula 1, in una gara su pista estremamente impegnativa.

Sul circuito di Sakhir, ogni pilota, dai veterani ai neofiti, ha dovuto fare i conti con il rapido deterioramento delle gomme, che ha messo a dura prova le strategie di gara e le capacità di adattamento in condizioni difficili. Mercedes, in particolare, ha saputo mantenere una performance costante, mentre Red Bull ha finalmente potuto agganciare punti grazie alle prestazioni combinate dei suoi due piloti.

Una gradita sorpresa è arrivata da Haas, che continua a raccogliere punti e a consolidare le proprie ambizioni, posizionandosi addirittura davanti a reality consolidate come Aston Martin e Williams. Con queste evoluzioni, la lotta nel campionato costruttori si fa sempre più intrigante e imprevedibile, con ogni squadra determinata a dare il massimo nelle prossime gare per assicurarsi un posto d’onore nella classifica finale. Questa dinamica rafforza le prospettive della stagione, in cui ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

