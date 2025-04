Hamilton ammette lo svantaggio di essere alla Ferrari

Lewis Hamilton svela che una specifica componente della sua SF-25 ha impedito alla monoposto di esprimersi secondo le aspettative. In Giappone, il sette volte campione mondiale ha concluso in settima posizione, mentre il compagno di squadra, Charles Leclerc, si è fermato prima del podio classificandosi quarto.

L’arrivo di Hamilton in Ferrari è stato accolto con grande entusiasmo, ma dopo tre gare nel 2025 la collaborazione presenta ancora alcune difficoltà. In Australia il pilota inglese ha raggiunto il dodicesimo posto; nella sprint in Cina aveva dominato la gara, anche se in seguito è stato squalificato dal Gran Premio. In Giappone e in Bahrain Hamilton non si è distinto e, in un’intervista a The Race, ha indicato una causa precisa.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

'Una componente diversa nella SF-25 rispetto all'auto di Leclerc'

"Spero davvero che nella prossima gara si possano notare dei miglioramenti. Nelle prime tre prove le prestazioni dei due reparti del team sono state molto simili, a eccezione di un dettaglio nell’auto", ha spiegato Hamilton, facendo riferimento a quella componente determinante.

"Abbiamo rilevato un problema nell’auto che le ha impedito di dare il massimo durante queste gare. Sono fiducioso che, una volta risolto, riuscirò a migliorare i miei risultati. Questo problema mi costa più di un decimo di secondo al giro e spero di risolverlo entro la prossima gara", ha aggiunto.

Il pilota ha però sottolineato che sarebbe esagerato concludere che Leclerc disponga di elementi migliori. La spiegazione più probabile risiede nelle differenti configurazioni. "Qualcosa non funziona bene dal mio lato ed è importante esserne consapevoli. Con ciò a mia disposizione, questo è stato il miglior risultato che ho potuto ottenere", ha concluso Hamilton.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato