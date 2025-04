Hamilton indica il principale colpevole del disastro delle qualifiche

Lewis Hamilton ha individuato il principale responsabile delle difficoltà riscontrate durante la qualificata del Gran Premio del Bahrain.

Il sette volte campione del mondo ha parlato con la stampa a Sakhir, dichiarando con franchezza: "Sto lento. Semplicemente lento. Al momento non mi sento per nulla sicuro.

"Mi dispiace profondamente per l’intera squadra di fabbrica e per i tifosi. I sabati sono il momento peggiore per me; attualmente non ripongo molte speranze, ma cercherò ogni modo per risalire di livello.

"Charles ha fatto un ottimo lavoro oggi e mi scuso con il team per non essere stato all’altezza. Onestamente, non so cosa potremo recuperare domani".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

