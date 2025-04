VIDEO: La Ferrari di Charles Leclerc va in pezzi

La Ferrari di Charles Leclerc si è letteralmente disfatta durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

La SF-25 del pilota monegasco è dovuta rientrare ai box dopo aver perso lo specchietto retrovisore sinistro in uno dei suoi giri. Una situazione che ha attirato l’attenzione sui social.

Il weekend della Scuderia non è stato affatto semplice: durante le prove del venerdì, sia Leclerc che Lewis Hamilton si sono lamentati per diversi problemi alla monoposto.

Ora sembra che i problemi non siano finiti, e questa situazione a ridosso delle qualifiche potrebbe mettere in ansia tutti i Tifosi per la prestazione che potrà arrivare.

Cosa è successo nella FP3 del GP del Bahrain?

La McLaren ha dominato con ampio margine la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025. Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo con 1:31.646 secondi, seguito da Lando Norris con un distacco di 0.668 secondi dal compagno di squadra.

Charles Leclerc ha chiuso terzo, davanti alle Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Completano la top 10 Pierre Gasly, Isack Hadjar, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Fernando Alonso si è classificato al 14° posto, mentre anche Yuki Tsunoda ha deluso, chiudendo in fondo alla classifica.

Questi sono i risultati completi della terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Bahrain del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP3, GP del Bahrain 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Kimi Antonelli 6 Pierre Gasly 7 Isack Hadjar 8 Max Verstappen 9 Carlos Sainz 10 Lewis Hamilton 11 Esteban Ocon 12 Jack Doohan 13 Liam Lawson 14 Fernando Alonso 15 Alexander Albon 16 Oliver Bearman 17 Lance Stroll 18 Gabriel Bortoleto 19 Nico Hulkenberg 20 Yuki Tsunoda

