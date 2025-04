La Ferrari dà a Charles Leclerc un problema ridicolo

Ferrari ha regalato un altro assurdo problema a Charles Leclerc durante il venerdì di prove libere per il Gran Premio del Bahrain.

Durante la seconda sessione di prove libere, il pilota monegasco ha rivelato un problema inaspettato che coinvolge la sua SF-25. Quando il team gli ha chiesto di testare il sistema per bere in macchina, il pilota si è rifiutato.

Questo è ciò che ha detto Charles: “Non mi piace questa bevanda. In generale, quest’anno è un fastidio berla, quindi finisco per non bere affatto”, ha commentato Leclerc al suo ingegnere durante la FP2.

Questa situazione si aggiunge a quella di Lewis Hamilton, che già nella FP1 si era lamentato con Ferrari. Il problema del sette volte campione del mondo riguardava la maneggevolezza della vettura.

Due episodi che riflettono chiaramente come il team italiano non stia vivendo l’inizio ideale in una stagione che si preannunciava storica, soprattutto per l’arrivo del pilota britannico.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

