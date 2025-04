Leclerc salva la Ferrari; Antonelli continua a sorprendere nelle qualifiche del Bahrain

La sessione di qualifiche del Gran Premio del Bahrein ha riservato numerose sorprese, ma anche alcune delusioni importanti.

Oscar Piastri ha conquistato la pole position realizzando il giro migliore nella Q3 in 1:29.841, superando per 0,168 secondi George Russell della Mercedes.Seguono Charles Leclerc e Kimi Antonelli, mentre Pierre Gasly sorprende con un inaspettato quinto posto.

Altre delusioni si sono evidenziate: Lando Norris si è classificato sesto, davanti a Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda.

La Q2, inoltre, è stata bruscamente interrotta da un grave incidente di Esteban Ocon, che ha portato all'esposizione della bandiera rossa. Nella seconda eliminazione sono stati eliminati Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw