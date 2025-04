Previsioni meteo per il Gran Premio del Bahrain di F1 2025 - Ultime notizie da Sakhir, mentre condizioni estreme colpiscono la pista

La settimana di gara è tornata e il quarto round del Campionato Mondiale di Formula 1 2025 si svolgerà al Bahrain Grand Prix. I piloti dovranno affrontare condizioni estreme sul tracciato, mettendo a dura prova le loro capacità fin dall’inizio della settimana.

Nel weekend scorso, Max Verstappen ha sorpreso il paddock conquistando la sua prima pole position dal Gran Premio d’Austria 2024 e trasformandola in una vittoria in Giappone, superando le due vetture McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

A Bahrain la lotta per il titolo si riaccenderà, con Verstappen ora a un solo punto di distanza dal rivale Norris, che aveva consolidato il suo vantaggio occupando il secondo posto a Giappone.

Yuki Tsunoda ha realizzato il suo debutto in Red Bull al GP del Giappone, ma non è riuscito a replicare il risultato del compagno di squadra, concludendo al dodicesimo posto dopo una qualificazione al quindicesimo.

Il pilota 24enne spera in prestazioni migliori a Bahrain per evitare l’accumularsi di pressioni, proprio come accaduto al suo predecessore Liam Lawson, mentre le condizioni sul Bahrain International Circuit giocheranno un ruolo decisivo.

Ecco le previsioni meteo fondamentali in vista del Bahrain Grand Prix 2025!

Venerdì 11 aprile: FP1 e FP2

L’azione è cominciata venerdì con la sessione FP1, la prima delle due prove libere della giornata, avviatasi alle 14:30 (AST). Durante FP1, i piloti hanno dovuto affrontare temperature torride che hanno raggiunto i 35°C, un’umidità intorno al 23% e raffiche di vento fino a 35 km/h mentre cercavano il punto ideale per frenare.

In FP2, svoltasi sotto le luci alle 18:00 (AST), le temperature sono scese a un più gestibile 27°C, nonostante l’umidità sia salita quasi al 60% e le raffiche abbiano continuato a imperversare nel corso della serata. Nessuna minaccia di pioggia ha interessato la giornata, garantendo così un tracciato perfettamente asciutto.

Sabato 12 aprile: FP3 e Qualifiche

Sabato ha visto l’inizio della terza sessione di prove libere alle 15:30 (AST), in una giornata soleggiata e calda con temperature intorno ai 33°C. Durante FP3 si è verificato un notevole cambiamento nella direzione del vento, che ha sollevato numerose lamentele tra i piloti: una brezza persistente proveniente da nord-nordest ha messo a dura prova chi si preparava per il momento decisivo delle qualifiche.

Quest’ultima, fondamentale per il weekend, è partita alle 19:00 (AST) con temperature che si attendevano intorno ai 25°C e la possibilità di pioggia inferiore al 5%, condizioni simili a quelle previste per il main event di domenica. Anche in serata l’aria più fresca ha portato con sé un’umidità elevata, sfidando nuovamente i piloti con valori prossimi al 60%.

Domenica 13 aprile: Gara

Le previsioni per la gara annunciano condizioni simili a quelle di sabato. Il Bahrain GP, che si disputerà in 57 giri, prenderà il via alle 18:00 (AST) con temperature che scenderanno fino a 26°C al via. Le possibilità di pioggia rimangono inferiori al 5% per l’intera durata della gara.

Le raffiche di vento, sebbene si saranno calmate, potrebbero comunque sorprendere alcuni piloti in uscita dalla prima curva, con intensità intorno ai 22 km/h.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

