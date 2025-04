Hamilton emette il suo verdetto sugli aggiornamenti della Ferrari in Bahrain

Lewis Hamilton ha espresso un giudizio deciso sulle novità introdotte dalla Ferrari in vista del weekend del Gran Premio del Bahrain.

Il sette volte campione del mondo ha commentato, a seguito della FP2, le prestazioni della SF-25: "Le modifiche stanno funzionando alla grande. Un enorme grazie a tutta la squadra che ha lavorato a distanza per rendere possibile l’implementazione degli aggiornamenti.

"È incoraggiante constatare che stiamo facendo dei progressi." Il pilota ha poi spiegato: "L’aderenza sul pneumatico duro era estremamente carente nei primi giri, mentre il cambio verso il morbido ha portato notevoli miglioramenti. Abbiamo apportato alcune regolazioni e la vettura in FP2 si è comportata molto bene.

"Il nostro obiettivo era ridurre i tempi sul giro, rendere l’auto più facile da guidare e mantenere una coerenza durante l’intera sessione. Al momento, la velocità varia tra fasi basse, medie e alte, come di consueto. Per questo stiamo lavorando per perfezionare il ritmo e assicurarci prestazioni costanti nelle sessioni lunghe, dove è necessario dare il massimo, soprattutto qui.".

Correlato: Lewis Hamilton ESPLODE contro la sua Ferrari in Bahrain

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato