Le FORTI parole di Russell su questa pista di F1

Mercedes di Formula 1, George Russell, ha espresso il suo malcontento per le condizioni delle strutture al Gran Premio del Giappone.

Nonostante il pilota britannico non abbia ancora conquistato una vittoria nella stagione 2025, ha comunque messo a segno punti fondamentali per la Mercedes, contribuendo in maniera decisiva alla classifica dei costruttori, così come ha spiegato Ted Kravitz a Sky F1.

Il team, con sede a Brackley, si attesta ora al secondo posto grazie alle brillanti performance di Russell e del suo nuovo compagno di gara, Kimi Antonelli. Con due podi in sole tre gare, il progresso del pilota 27enne è evidente, nonostante a Suzuka abbia concluso la corsa in quinta posizione, risultato in parte oscurato da alcune problematiche riscontrate nelle aree riservate ai team.

Qual è il ruolo di George Russell nella GPDA?

Durante il suo programma "Ted’s Notebook" su Sky F1, Kravitz ha raccontato come Russell, in qualità di referente dell'Associazione Piloti del Gran Premio (GPDA), abbia denunciato la carenza di spazi adeguati per il riposo e il ristoro a Suzuka. Il pilota ha sottolineato che, ad eccezione di un’unica area situata accanto ad Aston Martin, è necessario predisporre ulteriori zone esclusive per i concorrenti, comprensive di servizi igienici e docce di qualità superiore.

Kravitz non ha precisato se le lamentele di Russell si limitassero alle problematiche del paddock oppure se il pilota intendesse portare la questione ad un livello più alto nell’ambito del suo ruolo gestionale all’interno della GPDA. In questa veste, Russell agisce come portavoce dell'intera comunità dei piloti di F1, raccogliendo e trasmettendo le istanze e le proposte agli organismi ufficiali, quali la FIA, per affrontare e risolvere le criticità che interessano il mondo della Formula 1.

