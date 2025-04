La Ferrari ROMPE IL SILENZIO sulla crisi di Lewis Hamilton!

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha affrontato con franchezza il complicato avvio di stagione 2025, ammettendo che l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Secondo il francese, la Scuderia è abituata a partenze lente, ma confida che il rendimento possa migliorare nel corso dell’anno, aumentando così le chance di vittoria per il sette volte campione del mondo: “Sono abituato, visto che anche negli ultimi due anni abbiamo iniziato così,” ha dichiarato Vasseur ai microfoni di Formula 1.com." target="_blank">Formula1.com.

“Certo, non è l’ideale e mi sarebbe piaciuto vincere già alla prima gara. Ma non credo sia il caso di cambiare la strategia dell’anno scorso: ci troviamo in una situazione quasi identica, forse leggermente peggiore a livello di passo, ma la reazione della squadra è stata molto forte.

“Stiamo lavorando insieme, passo dopo passo, e dobbiamo mantenere esattamente questo approccio, anche se riconosco che l’inizio non è dei migliori,” ha concluso il team principal.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

