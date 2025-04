NOTIZIA BOMBA: Max Verstappen potrebbe entrare in Ferrari!

Richard Hopkins, ex Head of Operations in Red Bull tra il 2013 e il 2015, non esclude che Max Verstappen possa essere tentato dall’idea di sostituire Lewis Hamilton al volante della Ferrari in Formula 1.

Secondo Hopkins, Aston Martin resta una delle opzioni più affascinanti per il futuro dell’olandese, anche se non è l’unica ipotesi sul tavolo: "La McLaren dovrebbe davvero fare un grosso errore per perdere Lando e Oscar. Hanno due giovani talenti molto forti sotto contratto a lungo termine," ha dichiarato in un’intervista a Prima Casino.

"A meno di un colpo di scena, è difficile vederli cambiare casacca. Mercedes è un’altra opzione credibile, anche perché ha dimostrato di essere tornata competitiva. Ma con George Russell e Kimi Antonelli già in squadra, non sono certo alla disperata ricerca di nuovi nomi."

"E poi c’è la Ferrari. Se Lewis non dovesse restare quanto ci si aspetta, un’uscita anticipata potrebbe aprire le porte a Max, e sarebbe una prospettiva sicuramente molto interessante," ha concluso Hopkins.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

