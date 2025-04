La Ferrari dà priorità ad Hamilton RISPETTO a Leclerc in Bahrain

Lewis Hamilton sarà il favorito rispetto a Charles Leclerc per il prossimo Gran Premio del Bahrain.

Secondo quanto riportato da Autoracer.it, Lewis Hamilton dovrebbe essere il primo a montare le novità tecniche sulla SF-25 nel weekend del Gran Premio del Bahrain: "È in fase di definizione il piano d’azione del fine settimana, ma sembra ormai probabile che Lewis Hamilton proverà subito le nuove componenti sulla SF-25.

"Nel frattempo, Dino Beganovic – che sostituirà Charles Leclerc nelle FP1 – dovrebbe girare con la versione precedente del fondo, permettendo così un confronto diretto tra le due configurazioni.

"Altri aggiornamenti riguarderanno l’area posteriore della monoposto, con modifiche al supporto centrale dell’ala posteriore e una nuova presa dei freni. Un pacchetto più ampio, sviluppato dal reparto aerodinamico guidato da Tondi, è ancora in fase di valutazione e non è stato deciso ufficialmente quando verrà portato in pista".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

