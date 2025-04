Hamilton CONFERMA di NON possedere la stessa Ferrari di Leclerc!

Lewis Hamilton ha ammesso pubblicamente che, in queste prime gare del 2025, sta correndo con una Ferrari diversa rispetto a quella del compagno di squadra Charles Leclerc.

In un’intervista concessa ai media, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "Sto perdendo un decimo e qualcosa a giro per questo problema. Spero che sia risolto per la prossima gara. Il team ne è consapevole, ma ancora non sa da cosa dipenda."

Quando arriverà un nuovo componente, speriamo che il problema sparisca e che entrambi i lati del box abbiano la stessa macchina. Sono relativamente soddisfatto del mio passo gara, considerando quello che avevo a disposizione. Per il resto, la squadra ha fatto un buon lavoro."

"Durante le prime tre gare c’è stata una piccola differenza tra le due vetture, su un aspetto specifico. Dal mio lato qualcosa non sta funzionando come dovrebbe," ha ammesso Hamilton.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

