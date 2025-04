CONFERMATO: Ferrari riceve la notizia più attesa per il GP del Bahrain

Ferrari ha ricevuto una notizia entusiasmante in vista del Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1.

La Ferrari riceve una spinta importante in vista del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Secondo quanto riportato da Corriere.it, il team di Maranello porterà in pista diversi aggiornamenti per il Gran Premio del Bahrain.

"Oltre al nuovo fondo – che sarà provato da Hamilton nelle FP1, dove scenderà in pista anche Beganovic con la specifica precedente – sono previste nuove componenti per il sistema di raffreddamento."

In arrivo anche due configurazioni di alettone posteriore con main plane dal design rivisto, pensate per gestire diversi livelli di carico aerodinamico. Modificata anche la geometria del diffusore, anche se non è certo che queste novità verranno dichiarate prima dell'effettivo utilizzo in pista.

I tecnici della Scuderia puntano su questi correttivi per interpretare al meglio il comportamento della complessa SF-25, convinti di poter finalmente raggiungere un rendimento costante ad alto livello.

Correlato: URGENTE: la FIA convoca Ferrari e Mercedes per il GP del Bahrein

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato