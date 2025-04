URGENTE: la FIA convoca Ferrari e Mercedes per il GP del Bahrein

Un incontro tra i quattro attuali produttori di motori della Formula 1 si terrà questo fine settimana durante il Gran Premio del Bahrain e vedrà la partecipazione di Ferrari, Mercedes, Honda e Renault.

La FIA ha convocato queste scuderie per discutere la possibilità di utilizzare motori V10 alimentati da combustibili sostenibili, proprio un anno prima dell’entrata in vigore delle nuove normative sulle unità di potenza che rivoluzioneranno la competizione.

Autosport ha confermato che l’incontro si svolgerà e, sebbene l’ordine del giorno rimanga ancora incerto, è noto che la FIA intende raccogliere opinioni in merito a una proposta promossa dal presidente Mohammed Ben Sulayem.

Nonostante la proposta preveda l’impiego di motori V10 alimentati al 100% da combustibili sostenibili, in linea con l’obiettivo della Formula 1 di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, Audi ha espresso delle riserve, evidenziando una marcata differenza rispetto alla tecnologia attualmente sviluppata per il 2026.

L’incontro tra gli attuali fornitori di unità di potenza in Bahrain testimonia l’interesse crescente nel paddock per un possibile ritorno ai motori V10, segnando una decisione cruciale sul futuro delle motorizzazioni in Formula 1.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

