La crisi della Ferrari confermata nel 2025

La Ferrari ha ammesso pubblicamente le difficoltà che sta affrontando in questo inizio di campionato.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha parlato con la stampa del delicato momento che il team sta vivendo dopo le prime tre gare della stagione: "Con la quarta gara dell’anno in Bahrain, abbiamo l’occasione di valutare quanto siamo cresciuti con la SF-25, rispetto ai test pre-stagionali svolti qui a fine febbraio.

Non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di prestazioni della macchina, e stiamo lavorando duramente per fare un passo avanti concreto. Questo sarà il nostro obiettivo principale a Sakhir, con il supporto di chi lavora ogni giorno in fabbrica a Maranello.

"Anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza durante il weekend, perché guadagnare un solo decimo può significare stare davanti ad alcuni dei nostri rivali, sia in qualifica che in gara," ha concluso il manager francese.

Correlato: Hamilton accetta la difficile realtà della Ferrari

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato