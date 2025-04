Hamilton accetta la difficile realtà della Ferrari

Lewis Hamilton si è classificato in una sorprendente settima posizione al Gran Premio del Giappone, un risultato che lo ha portato a commentare apertamente la situazione attuale della Ferrari.

Dopo la gara, il pilota ha spiegato come sia andata la sua strategia sul circuito di Suzuka e ha sottolineato che, al momento, la squadra non è la più veloce della griglia.

"Siamo consapevoli di dover migliorare sotto molti aspetti," ha dichiarato, aggiungendo: "ho provato un approccio diverso partendo con i pneumatici duri e sono soddisfatto di essere riuscito a recuperare una posizione."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton opterebbe per uno stipendio base più contenuto che potrebbe aumentare significativamente grazie a bonus legati alla performance. Il quotidiano italiano informa che il pilota potrebbe incassare 40 milioni di euro a stagione. Il contratto, della durata di due anni con l’opzione per una terza stagione, permetterebbe così al sette volte campione del mondo di raggiungere facilmente la cifra di 100 milioni di euro in due anni, bonus inclusi.

