Leclerc, MOLTO preoccupato per la Ferrari

Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio del Giappone con un senso di delusione. Dopo essersi classificato quarto a Suzuka, il pilota della Ferrari ha commentato le potenzialità di crescita del team.

"Come ho sempre detto, indipendentemente dal punto di partenza di quest’anno, bisogna sempre guardare avanti e compiere piccoli passi nella giusta direzione", ha dichiarato il monegasco. Possiamo dire che il punto di partenza non sia stato dei migliori dopo le prime due gare, ma per ora questo è il percorso da seguire. Da una parte, siamo soddisfatti della prestazione che ha evidenziato il potenziale della vettura, tuttavia non possiamo accontentarci di un quarto posto.

"Ci impegneremo al massimo; so quanto il team di Maranello stia lavorando duramente e, a partire da Bahrain, conto su un incremento delle prestazioni", ha concluso Leclerc.

