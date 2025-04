Ad Antonelli è vietato guidare una Mercedes

Il novizio della Formula 1, Kimi Antonelli, ha finalmente preso posto al volante della sua nuova Mercedes, anche se al momento non può mettersi alla guida.

Il ragazzo di 18 anni ha debuttato durante il Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana, ricevendo poco prima della gara le chiavi della scintillante Mercedes-AMG GT 63. Tuttavia, essendo riuscito ad ottenere la patente a gennaio, le stringenti normative italiane impediscono ai neopatentati di condurre veicoli a combustione interna con potenze superiori a 75 kW, costringendolo ad attendere il momento in cui potrà godere appieno della sua nuova acquisizione. Le immagini diffuse da La Gazzetta dello Sport lo ritraggono mentre ammira per la prima volta il bolide blu, visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto.

Il novizio italiano subentra a Hamilton

Antonelli ha iniziato la sua avventura in Formula 1 con risultati promettenti, assumendosi la difficile responsabilità di sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nelle legendari Silver Arrows. Nonostante la sua inesperienza, il giovane ha già collezionato punti nelle tre gare disputate nel 2025, riuscendo in più occasioni a sorpassare il suo illustre predecessore. A Suzuka, in particolare, ha scritto una pagina storica diventando il pilota più giovane a guidare una gara in testa, mentre il suo punteggio complessivo di 30 punti lo porta attualmente al quinto posto in classifica, subito dopo il compagno di squadra George Russell. Questi primi risultati hanno trasformato la Mercedes in un contendente a sorpresa nella lotta per il titolo costruttori, accostandosi in modo significativo ai difensori del titolo.

L'attenzione ora si concentra sul Gran Premio del Bahrain, previsto per questo fine settimana, dove le elevate temperature saranno determinanti per lo sviluppo della competizione.

