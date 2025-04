Il dilemma che definirà la stagione della Ferrari

La Ferrari si trova davanti a un bivio in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2025: la scelta potrebbe influenzare il resto della stagione.

La Scuderia di Maranello non ha ancora deciso se portare in pista un nuovo fondo nella prossima gara in Bahrain, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "In vista del GP di Sakhir di questo weekend, sembra che la Ferrari stia valutando se valga la pena introdurre una versione evoluta del fondo, che in realtà fa parte di un pacchetto di aggiornamenti più ampio previsto per Miami.

"Secondo quanto trapelato, il fondo modificato sarebbe già stato prodotto e pronto per essere eventualmente montato sulla SF-25 in Bahrain. Tuttavia, questa ipotesi troverebbe una certa resistenza all'interno del team.

"C’è infatti chi ritiene che le attuali difficoltà di rendimento siano legate principalmente a un problema di bilanciamento della monoposto; per questo, secondo questa seconda corrente di pensiero, prima di introdurre aggiornamenti aerodinamici bisognerebbe risolvere le criticità già note. Tra i sostenitori di questa visione ci sarebbero il direttore tecnico Loïc Serra e il team principal Fred Vasseur".

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha regalato una gara dominata da Max Verstappen, con una McLaren che, tra Piastri e Norris, si è praticamente sabotata da sola.

Nonostante ciò, Lando Norris resta in testa al Mondiale Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo il secondo posto ottenuto a Shanghai. Giornata da dimenticare invece per i piloti spagnoli: Fernando Alonso ha concluso la sua prima gara stagionale, ma fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz continua a essere battuto da Alexander Albon.

Per Lewis Hamilton, alla sua terza gara con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: ancora una volta è stato battuto in pista dal compagno di squadra Charles Leclerc.

