Leclerc ha fatto un incubo al GP del Giappone

La stella della Ferrari in Formula 1, Charles Leclerc, ha vissuto un pomeriggio di straordinaria tranquillità al Gran Premio di Giappone, ben lontano dal tono nervoso mostrato all’inizio del weekend.

Il pilota monegasco ha infatti qualificato e concluso al quarto posto a Suzuka, realizzando uno splendido risultato e superando con disinvoltura la sfida proposta dalla Mercedes guidata da George Russell. Durante le prove di venerdì, in un clima più sereno, Leclerc si era piazzato al terzo posto, seguendo Lando Norris e Russell.

Nonostante la calma iniziale, la FP2 ha offerto un quadro totalmente diverso, segnato da momenti di tensione, due incidenti e ben quattro bandiere rosse. Appena avviate le strategie, Jack Doohan ha investito le barriere con la sua Alpine nella prima curva, raggiungendo velocità di 185 mph. Nel frattempo, il bicampione Fernando Alonso ha visto la sua Aston Martin rimanere bloccata nella ghiaia dopo aver toccato l’erba, mentre un incendio ha rapidamente costretto l’istituzione di due bandiere rosse.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Leclerc disperato per le condizioni del GP del Giappone

Gli eventi imprevisti hanno lasciato la maggior parte dei team a dover affrontare la gara di domenica senza dati affidabili a lungo termine dalla FP2. Inoltre, i forti venti durante la qualificifica di sabato hanno mantenuto viva la minaccia di incendi, sebbene le piogge notturne abbiano in parte attenuato il rischio inzuppando il tracciato erboso. Leclerc, particolarmente frustrato dal caos delle sessioni, si è piazzato al settimo posto in FP2, preannunciando che la vera sfida del weekend deve ancora affrontarsi.

Il pilota 27enne, stanco delle difficoltà incontrate, ha espresso il suo esasperato disappunto via radio al termine della sessione, dichiarando: "È un incubo, davvero un incubo. Ne ho abbastanza di questa sessione". Queste parole sottolineano come, nonostante l’emozione in pista riesca a catturare il pubblico, anche i migliori talenti mondiali possano sentirsi oppressi dalle avversità del circuito. Lasciando alle spalle momenti difficili, Leclerc si prepara a nuove sfide nel prossimo weekend, quando il Gran Premio di Formula 1 si sposterà a Bahrain per la quarta tappa del mondiale.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato