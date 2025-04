Avvertono che Hamilton avrà grossi problemi alla Ferrari

Sono emersi nuovi dubbi sulla situazione di Lewis Hamilton in Ferrari.

In un’intervista rilasciata a Prime Casino, che propone i giochi da casinò più moderni, Richard Hopkins ha lanciato un avvertimento piuttosto diretto: "La situazione di Hamilton in Ferrari potrebbe diventare spiacevole.

"Come ho già detto: quando un pilota cambia squadra, è un po’ come andare in vacanza… ma viverci è tutta un’altra cosa. Da fuori, la Ferrari appare come un team imponente, pieno di passione, con un’enorme pressione addosso. Non solo per via dell’Italia, ma per tutto il suo retaggio storico.

"Hanno sempre avuto un modo un po’ diverso di fare le cose rispetto agli altri. Le loro scelte strategiche o certe assunzioni spesso fanno sorgere domande. Spesso ci chiediamo: ‘Ma perché hanno fatto così?’ Che sia un errore in gara o qualcosa dietro le quinte.

"Ora Lewis, dopo anni alla Mercedes, sta cercando di integrarsi in quella realtà. Forse pensava che si parlasse lo stesso linguaggio delle corse... ma magari non è proprio così. E questo adattamento sarà una bella sfida.

Mi immagino che, a porte chiuse, abbia già iniziato a far capire cosa vuole. Forse non siamo ancora allo scontro diretto, ma è come se le due parti si stessero già studiando, preparando il terreno. Sarà davvero interessante da seguire.

"Non credo che Netflix ci mostrerà molto… al massimo una frase vaga e il solito commento ovvio di Will Buxton. Ma sì, vedremo o una fusione esplosiva tra un team alfa e un pilota alfa, oppure un disastro completo," ha concluso Hopkins.

Correlato: La Ferrari dà priorità ad Hamilton RISPETTO a Leclerc in Bahrain

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato