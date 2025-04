CONFERMATO: Ferrari riceve la MIGLIORE notizia per il GP del Bahrain

Ferrari ha ricevuto la notizia migliore in vista del Gran Premio del Bahrain di questo weekend.

Secondo quanto riportato da SkySports, il team di Lewis Hamilton e Charles Leclerc ha ottenuto aggiornamenti significativi per la prossima tappa del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Per il Bahrain l’SF-25 verrà sottoposta a una revisione globale del fondo, con interventi sui canali Venturi e sull’estrattore, in una vera macro-upgrade studiata per migliorare esclusivamente le prestazioni e la stabilità in condizioni di massima potenza.

Altre novità interessano l’area posteriore, con modifiche al monopilo e l’introduzione di una nuova presa per il freno. Dopo Sakhir, a seconda dello svolgimento del weekend, potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti, più estesi e costanti rispetto a quanto già sperimentato.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

