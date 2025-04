La ribellione di Charles Leclerc alla Ferrari

Charles Leclerc si sarebbe ribellato all’interno della Ferrari durante il recente Gran Premio del Giappone.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel weekend del Gran Premio del Giappone si sarebbe verificata una situazione tesa tra Charles Leclerc e il team Ferrari.

"Basta, da ora in poi vado per la mia strada", avrebbe detto il monegasco a Vasseur e agli ingegneri di riferimento secondo il quotidiano sportivo, in una frase che troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate meno di 24 ore dopo la gara.

Leclerc, dunque, sarebbe convinto di dover seguire un percorso "proprio", non necessariamente in linea con quello indicato dal team principal o da altre figure chiave dell’organigramma tecnico della Scuderia.

Nulla di troppo inusuale nel contesto di un box di Formula 1: anche in McLaren, infatti, Lando Norris e Oscar Piastri avrebbero idee divergenti sullo sviluppo del progetto.

Va però sottolineato che, molto probabilmente, non c’è più la piena sintonia iniziale tra Leclerc e Hamilton per quanto riguarda lo stile di guida e le preferenze tecniche condivise a inizio stagione, riporta il quotidiano.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

