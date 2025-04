Hamilton, SOLO con la Ferrari

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio del Giappone in una sorprendente settima posizione, risultato che gli ha permesso di commentare la sua esperienza in pista.

Dopo la gara sul circuito di Suzuka, il sette volte campione ha descritto una competizione caratterizzata da una forte solitudine, sottolineando come l’adozione dei pneumatici duri abbia richiesto un notevole periodo di riscaldamento nelle prime curve. Nonostante una partenza corretta e uno sforzo nel seguire il ritmo degli avversari, Hamilton ha ammesso di aver incontrato delle difficoltà nel mantenere costante la performance, evidenziando una certa mancanza di pazienza durante la prova.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

In Ferrari, si prospetta un futuro interessante per il pilota inglese. Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, Hamilton potrebbe optare per un salario base ridotto, che verrebbe comunque compensato da generosi bonus legati alle prestazioni, arrivando quindi a somme di circa 40 milioni di euro per stagione. Il contratto in discussione si estenderebbe inizialmente per due anni, con l’opzione di proroga per un terzo anno. In questo scenario, grazie all’integrazione dei bonus, il sette volte campione potrebbe guadagnare comodamente 100 milioni di euro in due stagioni.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato