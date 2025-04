Antonelli svela il suo complicato adattamento in F1

Andrea Kimi Antonelli si è affermato come il miglior debutto della stagione in Formula 1, anche se rimangono ancora alcuni aspetti del suo stile da decifrare.

Il pilota, fresco arrivato nel mondo della massima categoria, ha raccontato in dettaglio a F1TV le emozioni e le difficoltà vissute nel weekend del Gran Premio di Giappone. “Mi fa davvero male il collo. Nell’ultima curva stavo girando così tanto da non riuscire a reggermi, pur spingendo al massimo della velocità, ed era incredibile non avere il pieno controllo”, ha spiegato in un tono sincero e schietto.

Ha aggiunto che ogni giro ricordava una sessione di qualifiche, soprattutto per la nuova pista, in cui il primo settore richiede uno sforzo fisico notevole. “È stata una prova estremamente dura”, ha concluso, sottolineando le sfide tecniche e fisiche che ogni gara comporta.

Perché Kimi Antonelli viene definito il 'Nuovo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una storia di passione per le corse. Suo padre, Marco, pilota e titolare dell'AKM Motorsport, ha sempre trasmesso l'amore per il mondo delle competizioni, partecipando attivamente al Campionato italiano di F4. Fin dalla tenera età, Antonelli ha messo in mostra il suo talento iniziando nelle competizioni di kart a soli sette anni, per poi trionfare nella Gran Final Internazionale di EasyKart due anni dopo, segnando l’inizio di una carriera in ascesa.

Continuando a crescere nel mondo delle corse, Antonelli ha perfezionato le sue doti partecipando alla serie WSK. Nel 2018 ha conquistato la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e si è aggiudicato anche il titolo nella finale internazionale della Copa ROK. L’anno seguente, ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, classificandosi addirittura quinto al suo esordio nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati straordinari non sono passati inosservati: Toto Wolff, il direttore della Mercedes, lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 il giovane pilota ha fatto il salto dai kart ai monoposto, disputandosi le sfide nelle formule italiane e negli Emirati Arabi Uniti. Mentre in Italia si è raccolto qualche podio, è stato nel campionato degli Emirati a mettere in luce il suo potenziale, conquistando due vittorie e chiudendo al terzo posto nella classifica generale. L’anno seguente, ritornato nella F4 italiana, ha dominato in modo inarrestabile, vincendo il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando poi il successo nel campionato ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi.

Tutti questi trionfi hanno aperto la strada alla sua affermazione in Formula 1, posizionandolo al fianco di giganti come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il percorso già intrapreso da Antonelli lo preannuncia come uno dei piloti più promettenti della nuova generazione, destinato a lasciare un segno indelebile nella storia delle corse automobilistiche.

