Russell risponde sul suo futuro con Antonelli alla Mercedes

Mercedes è stata elogiata dal pilota George Russell, che ha messo da parte ogni speculazione sul proprio futuro in scuderia.

Durante una conferenza stampa in Giappone, il britannico – il cui contratto scade alla fine della stagione – ha sottolineato come si senta perfettamente integrato nel team e determinato a ottenere il massimo dalle prestazioni della vettura. Russell ha spiegato che la sua unica priorità è sfruttare al meglio ogni occasione in pista e contribuire in prima linea al successo della squadra in questo campionato così competitivo.

Il team principal Toto Wolff ha espresso la sua totale fiducia in Russell e nel compagno Andrea Kimi Antonelli, definendoli la promessa per il futuro della Mercedes. La dichiarazione, arricchita da passate conversazioni in cui le questioni si sono risolte in tempi rapidissimi, rafforza il progetto ambizioso della scuderia, che guarda con ottimismo alla crescita e allo sviluppo dei propri piloti di punta.

Sin pressione per il rinnovo

Riguardo alla possibile estensione del suo contratto, Russell ha sorriso alla questione, dichiarando di sentirsi solido e sereno. Ha aggiunto che, quando si parlerà di rinnovi, la situazione verrà definita in breve tempo – spesso in meno di 24 ore, come già accaduto in passato – e che per il momento non percepisce alcuna fretta. Il pilota, infatti, preferisce concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni in pista, lasciando da parte ogni preoccupazione contrattuale.

Inoltre, il pilota si mostra molto rilassato anche di fronte a eventuali pressioni future, precisando che non esiste alcun obbligo urgente di rinnovare. Per lui l’importante è godersi ogni gara, puntando all’eccellenza insieme alla squadra e vivendo appieno ogni momento in pista senza distorsioni dovute a fattori esterni.

