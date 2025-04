Il motivo per cui la Ferrari NON ha brillato al GP del Giappone

Il Gran Premio di Suzuka non ha ancora regalato soddisfazioni alla Ferrari, che per la terza gara consecutiva si è ritrovata al di fuori del podio.

Vasseur ha illustrato la strategia adottata e il ritmo di Hamilton, sottolineando come la Ferrari SF-25 mantenga ancora un notevole potenziale. In qualifica, Charles Leclerc ha conquistato la quarta posizione, mentre Lewis Hamilton si è fermato alla settima, con il pilota monegasco a quasi 14 secondi dal leader.

Parlando dopo la gara, il responsabile della Ferrari ha commentato: "Non c’è stata una differenza significativa né in termini di ritmo né per il degrado delle gomme dure e medie; per questo Lewis è riuscito a seguire il ritmo iniziale dei rivali, senza riuscire poi a migliorare le sue prestazioni nel finale."

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come si è concluso il Gran Premio del Giappone 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato