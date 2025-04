Hamilton rivela il cambiamento che lo ha influenzato in qualifica

Lewis Hamilton ha rivelato il cambiamento apportato alla sua Ferrari che gli ha creato difficoltà durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone.

In un'intervista rilasciata alla stampa subito dopo le qualifiche a Suzuka, il sette volte campione del mondo ha commentato: "Non era ciò che cercavo dalla vettura, altrimenti non sarei uscito dall'ottava posizione, ma Charles ha fatto un ottimo lavoro.

"Il weekend scorso abbiamo lavorato intensamente; ogni weekend ci impegniamo al massimo. È piacevole vedere Charles così vicino alla pole, dimostrando una velocità impressionante. Per quanto mi riguarda, non sono riuscito a sfruttare tutto il potenziale e c'è ancora molto da analizzare.

"Abbiamo adottato due configurazioni differenti: l'assetto scelto da Charles potrebbe rivelarsi più efficace in condizione asciutta, mentre spero che il mio setup dia i suoi frutti in gara. Complessivamente, sono soddisfatto della decisione presa, nonostante le difficoltà incontrate sul fronte anteriore che mi hanno penalizzato in Q3."

