Hamilton NON è sorpreso dalla Red Bull e dalla sua gestione dei piloti

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, non trova sorprendente la decisione di Red Bull di destinare Liam Lawson al team affiliato dopo sole due gare.

Il pilota britannico ha ammesso che si è trattato di una scelta ardua, soprattutto alla luce della complessità dell’RB21, noto per essere un monoposto difficile da gestire. La scuderia è solita riorganizzare i propri piloti durante la stagione: nel 2016 Daniil Kvyat fu sostituito a metà anno da Max Verstappen, mentre nel break estivo del 2019 Pierre Gasly lasciò spazio ad Alexander Albon. Questa strategia consente al team di lanciare nuovi talenti, intervenendo rapidamente se i risultati non corrispondono alle aspettative.

Hamilton non si sorprende

Con l’avvicinarsi del weekend delle gare in Giappone, la stampa internazionale ha chiesto ad Hamilton un commento sulla recente decisione del team. "Non mi sorprende affatto che abbiano agito così in fretta", ha dichiarato il campione britannico. L’uscita di Lawson ha spalancato la porta all’ascesa di Yuki Tsunoda, e Hamilton ha sottolineato il notevole talento di entrambi i piloti, affermando: "Sono piloti eccellenti e credo sinceramente che il nostro gruppo di giovani abbia un futuro molto promettente". Inoltre, ha evidenziato come dominare l’RB21 non sia impresa facile per i giovani, dato che la curva di apprendimento è particolarmente ripida: "Due sole gare hanno già rappresentato una sfida considerevole".

