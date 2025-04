Prove libere di F1 oggi: programma e canali TV per il GP del Giappone 2025

Gli allenamenti di F1 inizieranno questo venerdì in vista del terzo Gran Premio della stagione 2025 in Giappone, con la pioggia pronta a fare capolino.

Il circuito internazionale di Suzuka sarà la prossima tappa: qui, Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di riscattarsi dopo la squalifica in Cina, mentre Andrea “Kimi” Antonelli continuerà a stupire come rivelazione della stagione e Carlos Sainz troverà il giusto ritmo con la Williams. Al contempo, Aston Martin e Fernando Alonso sperano di lasciarsi alle spalle le difficoltà che finora hanno impedito loro di completare una gara. Inoltre, qui trovi tutte le informazioni indispensabili per prepararti al giovedì a Suzuka, con orari e canali TV per l’America Latina, la Spagna, l’Italia e gli Stati Uniti.

Sessioni Libere 1 (FP1) - Venerdì 4 aprile 2025

Iniziamo presto giovedì sera nel continente americano con la prima sessione di allenamenti. Ecco l'orario di inizio:

Stati Uniti (Orario del Pacifico): 19:30 hrs (giovedì 3 aprile) Messico: 20:30 hrs (giovedì 3 aprile) Stati Uniti (Orario Centrale): 21:30 hrs (giovedì 3 aprile) Colombia: 21:30 hrs (giovedì 3 aprile) Stati Uniti (Orario Orientale): 22:30 hrs (giovedì 3 aprile) Argentina: 23:30 hrs (giovedì 3 aprile) Spagna e Italia: 04:30 hrs

Sessioni Libere 2 (FP2) - Venerdì 4 aprile

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV?

Le seguenti emittenti posseggono i diritti per trasmettere l'azione direttamente da Shangai, consulta la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in alcuni paesi selezionati.

