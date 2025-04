Hamilton e Ferrari coinvolti in una causa schiacciante

Lewis Hamilton ha sorpreso il mondo della Formula 1 con il suo storico passaggio in Ferrari, annunciato a febbraio 2024.

La decisione, che ha scosso anche Puma, ha generato non pochi problemi a causa dell’incredibile richiesta di prodotti legati al sette volte campione. Secondo quanto riportato dal The Sunday Times, il patrimonio netto del pilota britannico ha raggiunto i £350 milioni alla fine del 2024, posizionandolo al nono posto nella lista "40 under 40" e confermandolo come una figura di grande influenza nel mondo dello sport.

Dopo 12 anni trascorsi al volante delle Silver Arrows, il trasferimento di Hamilton ha lasciato Mercedes, i rivali in pista e milioni di tifosi sbalorditi. L'annuncio ha acceso l'entusiasmo dei fan, spingendoli ad acquistare la nuova linea di merchandising ufficiale della Ferrari, caratterizzata dal suo nome e dal celebre numero del pilota. Parallelamente, Puma – sponsor ufficiale della scuderia – ha registrato un aumento dell’otto volte nelle vendite di abbigliamento e accessori del team, come evidenziato da SportBusiness.

Puma sopraffatta dalla domanda per l’equipaggiamento di Hamilton

Il passaggio del pilota a Maranello si è rivelato un autentico colpo di marketing per Ferrari. I post di Hamilton sui social network, subito dopo il trasferimento, hanno stabilito nuovi record di interazione; in particolare, la celebre foto del suo "primo giorno" scattata davanti alla storica casa di Enzo Ferrari ha superato i 5,7 milioni di like su Instagram.

Tuttavia, si vocifera che Puma non fosse preparata per l’ondata di interesse suscitata dall’ex stella Mercedes, con conseguenti esaurimenti ripetuti di alcuni articoli. I tifosi, felici di vedere il loro campione preferito nella rosa per il 2025, hanno fatto impazzire gli stock, esaurendo in più occasioni il noto berretto di Hamilton, impreziosito dal simbolico numero 44.

Al momento, Puma continua a lavorare per soddisfare la domanda, con il berretto che risulta costantemente esaurito nel negozio ufficiale. Non è ancora stato lanciato un prodotto ufficiale con il nome di Hamilton, ma è probabile che Ferrari abbia in serbo ulteriori sorprese, in seguito al clamoroso successo della sua stagione da debutto in rosso.

