Hamilton svela il segreto dietro il suo iconico stile da paddock

Lewis Hamilton ha svelato alcuni segreti del suo stile nel paddock, rispondendo con ironia a un commento di un appassionato sui social. Con una sicurezza incrollabile, ha dimostrato che la sua immagine è curata con lo stesso impegno con cui affronta la pista.

In un recente post sul suo account ufficiale TikTok, il pilota quarantenne ha condiviso una serie di immagini che documentano il suo arrivo in Ferrari, le gare appena concluse e le esperienze vissute al di fuori del circuito. Le foto offrono uno sguardo intimo su una giornata fatta di varietà e stile.

Tra scatti nella storica fabbrica Ferrari, weekend di Gran Premi e momenti in cui Roscoe è stato colto mentre giocava a dama cinese – sebbene, come ha confessato Hamilton, il trionfo gli sia sfuggito – il campione ha dato anche un assaggio del suo archivio personale. È stato visto con diversi outfit, come se stesse sfilando in una sessione fotografica di alta moda.

Nei commenti è emersa la richiesta: "Dobbiamo vedere il dietro le quinte su come scegli i tuoi look." Questo intervento ha rivelato la curiosità dei fan, desiderosi di scoprire il lato creativo di ogni sua scelta. Il britannico, leggendo la domanda, ha risposto in modo disinvolto: "Sono loro a scegliermi." Con queste parole ha lasciato intendere che il suo stile nasce da un’ispirazione spontanea e naturale.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Lewis Hamilton: la figura più elegante del paddock?

Dior. Tommy Hilfiger. Lululemon. Il campione ha collaborato con tutti questi marchi, e negli ultimi anni il suo impegno nel mondo della moda è diventato uno dei tratti distintivi della sua personalità. Il paddock della Formula 1 si trasforma nella sua passerella settimanale, dove dimostra che anche l’automobilismo può essere sinonimo di eleganza.

Mentre per la maggior parte dei piloti basta una t-shirt da squadra e un paio di jeans aderenti, Hamilton si distingue per scelte audaci ed espressive. Ogni weekend in pista diventa una sfilata, in cui combina colori, texture e tagli con una maestria impareggiabile.

Uno dei suoi look più iconici è stato svelato nel primo giorno in Ferrari, quando ha posato davanti alla storica casa di Enzo Ferrari accanto a un classico Ferrari F40. Vestito con un elegante completo Ferragamo a tre pezzi, la sua immagine richiamava l’enigmatica presenza di Christopher Walken in "True Romance", lasciando un’impressione indelebile.

Tuttavia, ci si chiede se Lewis Hamilton sia davvero la figura più elegante del paddock o se i suoi look del weekend trasmettano un lusso privo di sostanza. Il dibattito continua tra chi analizza ogni dettaglio della sua inconfondibile immagine.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato