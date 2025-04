Marko spiega perché la Mercedes non è l'unica favorita dal 2026 in poi.

Il consulente di Red Bull, Helmut Marko, ha già messo lo sguardo sul 2026, anno in cui il team scenderà in pista con la propria unità di potenza sviluppata internamente. Nonostante molti ritengano Mercedes il favorito assoluto in questa nuova era della Formula 1, Marko è convinto che ci sia ancora molto da dimostrare.

A partire dalla prossima stagione, assisteremo non solo all'arrivo di nuovi monoposto, ma anche all'introduzione di un motore rivoluzionario che promette di cambiare le regole del gioco. Il nuovo propulsore combina tradizione e innovazione: metà della potenza deriverà da un motore a combustione, simile a quello attualmente impiegato, mentre l'altra metà verrà fornita da una batteria. Con la collaborazione di Ford, Red Bull punta a sfruttare l'esperienza americana nella tecnologia delle batterie.

Mercedes non è il favorito per definizione

In un'intervista al quotidiano Kleine Zeitung, Marko ha affrontato le prospettive di questa nuova fase in Formula 1, mettendo in dubbio le valutazioni troppo affrettate. "Si tratta di una trasformazione profonda: Mercedes si è autoproclamata favorita e molti si lasciano sedurre da questa idea, ma è prematuro giudicare l'evoluzione dei fatti", ha spiegato il dirigente.

Riguardo al motore a combustione, ha commentato: "Non rileviamo differenze sostanziali. Grazie alla partnership con Ford, il nostro progetto procede come previsto e stimiamo una perdita massima di soli cinque kW, un dato ritenuto accettabile alla luce degli standard attuali." La vera sfida, invece, riguarda la gestione della nuova batteria.

Marko ha concluso esprimendo alcune perplessità tecniche: "Come verrà raffreddata? Con che rapidità si caricherà? E quanto tempo impiegherà per erogare l'energia al veicolo? Tutto dipenderà dal software e, in questo campo, alcuni dei nostri ingegneri sembrano essere già molto avanti. Contiamo inoltre su un team di professionisti, molti dei quali provenienti da Mercedes, e abbiamo acquisito il supporto tecnologico necessario a Graz grazie ad AVL. Al momento, nessuno dispone di un quadro completo della situazione."

