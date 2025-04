Il pilota della Ferrari rompe il silenzio sulla firma con Cadillac

Uno dei piloti della Ferrari ha rotto il silenzio sulla possibilità di approdare in Cadillac, una delle opzioni più forti per il ritorno di Sergio Pérez in Formula 1.

Il pilota di riserva Zhou Guanyu ha commentato le voci che lo collegano a uno dei due sedili disponibili nel team Cadillac per la prossima stagione. Il suo futuro in Formula 1 torna a far sognare i tifosi.

Parlando con la stampa, Zhou —che lo scorso anno correva con Sauber e aveva conquistato la simpatia del pubblico prima di essere sostituito dal rookie Gabriel Bortoleto— ha spiegato: "Sono davvero felice che Graeme sia alla guida del progetto Cadillac."

"Detto questo, non significa che io sia automaticamente legato alla squadra, perché alla fine la decisione finale spetta ad altri. Io continuo il mio percorso in Ferrari e mi concentro sul mio ruolo attuale; quando arriverà l’occasione, darò sempre il massimo.

"Il mio obiettivo resta quello di tornare in griglia e, dopo una stagione molto difficile, credo sia stato utile fare un passo indietro. Tanti piloti sono riusciti a ottenere contratti a lungo termine, e spero di poter essere uno di loro in futuro", ha aggiunto il cinese.

Zhou è rappresentato da Graeme Lowdon, che sarà alla guida del nuovo team americano. Secondo molti, proprio questo legame potrebbe dargli un vantaggio decisivo per ottenere un posto in squadra.

Nonostante si preveda una griglia più ristretta per il 2026, l’arrivo di Cadillac potrebbe riaprire le porte della Formula 1 a diversi piloti esclusi alla fine della scorsa stagione.

Correlato: La PROMESSA della Ferrari ad Hamilton e Leclerc

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato