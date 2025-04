Hamilton rivela la routine di salute che segue OGNI giorno

Lewis Hamilton ha rivelato alcuni dettagli sulla sua routine quotidiana, illustrando il rituale di benessere che accompagna ogni mattina.

In una recente intervista a W Magazine China il sette volte campione mondiale ha raccontato alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, offrendo preziosi consigli a chi si trova ad affrontare problemi di salute mentale.

Il campione ha inoltre svelato un lato intimo della sua vita quotidiana, spiegando come il rituale mattutino non si limiti a mantenere la forma fisica, ma contribuisca in maniera determinante al benessere mentale. "Non sempre riesco a meditare; ci provo, ma non è un’abitudine quotidiana. Ogni mattina mi dedico allo stretching, pratico yoga e mi godo la città mentre accolgo i primi raggi del sole e ammmiro il paesaggio", ha commentato Hamilton.

Il focus di Hamilton sul benessere mentale

Nell'intervista il pilota ha ricordato come, dopo aver perso il campionato durante il Gran Premio di Cina del 2007, si sia rifugiato in hotel per tre giorni, non essendo ancora pronto ad affrontare le forti emozioni legate alla sconfitta. Più tardi ha spiegato cosa ha appreso da quell’esperienza, incoraggiando chi attraversa momenti difficili a riporre fiducia in se stessi.

Nonostante l'ottimismo mostrato all'inizio della stagione 2025 con il nuovo team Ferrari, la campagna della Scuderia ha subito un inizio deludente sia in termini di ritmo che di risultati. Il pilota, che ha subito la squalifica al Gran Premio di Cina, si trova attualmente in nona posizione nella classifica, a 35 punti dal leader Lando Norris. Tuttavia, Hamilton può consolarsi per la vittoria ottenuta nella gara sprint di Shanghai, dove ha saputo superare Oscar Piastri della McLaren e il suo ex rivale Max Verstappen.

