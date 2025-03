La polemica sulla radio di F1 con Hamilton prende una nuova piega

Fred Vasseur ha nuovamente espresso il suo punto di vista sulle scelte controverse effettuate in radio dalla Formula 1 durante il Gran Premio di Cina.

Il direttore della scuderia Ferrari si è detto deluso per il mancato invio di un messaggio radio da parte di Lewis Hamilton in cui si suggeriva a Charles Leclerc di anticiparlo, lasciando intendere che il britannico avesse ricevuto l’ordine di cedere il sorpasso. Pochi istanti dopo, Leclerc ha avuto l’occasione di superare Hamilton, avvicinandosi al retro della monoposto del sette volte campione del mondo e liberandolo così dal traffico. Alla fine, tale scelta non ha avvantaggiato nessuno dei due, poiché entrambi sono stati squalificati al termine della gara – Leclerc per una vettura al di sotto del peso minimo regolamentare e Hamilton per l’eccessivo desgaste dei blocchi antislittanti.

Vasseur apre il dibattito sulla polemica in radio

Quando gli è stato chiesto se avesse seguito i suoi commenti pubblici attraverso una conversazione privata o un messaggio alla Direzione della Formula 1 – come riportato da L'Equipe prima del Gran Premio del Giappone – Vasseur ha risposto: “Non è stato necessario. Ho detto quello che pensavo alla stampa e basta. Non sto affermando che la GDF l’abbia fatto appositamente. Non lo so, io non ero presente.” È interessante notare che, sebbene sarebbe stato più scenografico scoprire che Lewis avesse suggerito di lasciare passare Charles, è venuto meno l’elemento mediatico quando si è appreso che il campione ha deciso autonomamente di cedere il sorpasso al suo compagno. Tuttavia, il gesto di Hamilton ha evidenziato grande professionalità e sportività; non è comune vedere un sette volte campione del mondo dichiarare: “Lascio passare il mio compagno perché è più veloce di me.”

