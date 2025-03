Hamilton, Antonelli e l'importanza delle prossime tre gare di F1

Il campionato di F1 2025 ha già visto disputate due gare, il che significa che restano 22 Gran Premi in palio. Nelle prossime tre settimane si svolgerà la prima tripletta della stagione, un’occasione ideale per comprendere meglio il posizionamento degli aspiranti al titolo.

Dalle prime due gare emergono quattro autentici contendenti nel lato costruttori: Max Verstappen, George Russell e la coppia McLaren formata da Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno trionfato rispettivamente in Cina e in Australia. Ferrari potrebbe contare anch’essa sulle sue possibilità, a patto di non ripetere gli errori visti in Australia e la doppia squalifica in Cina. Tuttavia, questi risultati iniziali, influenzati dalle diverse condizioni e dai tracciati dei circuiti, non stabiliscono ancora un favorito innegabile.

Posizioni tras Australia e Cina

Dopo le prime due gare è emerso chiaramente che la McLaren dispone della vettura più veloce. Sebbene la differenza di tempo in sabato non sia stata così marcata, poiché dipende da un giro perfetto, il ritmo di gara di domenica ha evidenziato un vantaggio notevole, in parte grazie a una minore degradazione degli pneumatici. Nel frattempo, Ferrari si profila come la seconda scelta, commettendo numerosi errori, mentre Mercedes e Red Bull, grazie a Russell e Verstappen, hanno saputo sfruttare al meglio la situazione. Attualmente, Williams e Racing Bulls occupano la quinta e sesta posizione, seguiti da Aston Martin e Haas. Alpine ha subito un calo significativo, mentre Kick Sauber, pur mostrando una maggiore competitività rispetto al 2024, rimane la vettura più lenta. Il weekend in arrivo con la tripletta promette di chiarire ulteriormente le sorti per piloti, team e appassionati.

Gran Premio del Giappone

Il Gran Premio del Giappone si contraddistingue per la presenza di poche zone DRS, limitate a un’unica area nella sezione principale. Sebbene il tracciato presenti alcune somiglianze con quello australiano, Suzuka è decisamente più tecnico rispetto a Melbourne e, a differenza di un circuito urbano, richiede precisione in ogni curva. La chiave per il successo risiede nel massimizzare le prestazioni sia sui rettilinei che nelle curve veloci, poiché quasi tutte, tranne due, esigono elevate velocità. In questo contesto, l’equilibrio della vettura risulta più determinante della sola velocità: i piloti devono avere la fiducia necessaria per affrontare le uscite curve in alta velocità, altrimenti rischiano di perdere tempo prezioso.

Gran Premio del Bahrain

Segue il Gran Premio del Bahrain, un circuito già noto ai piloti durante le sessioni di prova. Il tracciato offre una combinazione particolare: quattro lunghi rettilinei, tre zone DRS e sette curve in cui è fondamentale frenare bruscamente per ridurre la velocità. Si tratta, senza dubbio, di un circuito dagli estremi contrastanti. Data questa varietà, il Bahrain non si confronta direttamente né con l’Australia né con la Cina, raccogliendo elementi caratteristici di entrambi. I team dovranno configurare la vettura in maniera integrale, poiché, ad eccezione di una chicana, il circuito richiede una messa a punto completa. Sebbene la strategia tenda a sfruttare al massimo le zone DRS per incrementare la velocità sui rettilinei, non si potranno trascurare le fasi di frenata, l’aderenza e l’equilibrio nelle curve più lente.

Gran Premio dell'Arabia Saudita

A chiudere la tripletta, piloti e team si dirigono a Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Questo circuito cittadino si distingue per l'alta velocità, con tre zone DRS e appena due lunghi tratti, pur includendo numerose curve veloci e serpentini, oltre a due curve particolarmente lente in un disegno abbastanza lineare. In questo scenario, la massima velocità diventa la priorità, relegando a ruolo secondario i pochi tratti a bassa velocità. I team che in Australia si erano distinti, come Williams e Racing Bulls, trarranno vantaggio in questo tracciato, mentre Alpine rischia di trovarsi in svantaggio per la carenza di potenza. In particolare, la potenza del motore e la velocità pura, soprattutto durante la sessione di sabato, faranno la differenza, mantenendo il gruppo di competitivi in serrata lotta.

Conclusione

Dopo aver assistito a un circuito veloce e tecnico in Australia e a uno simile in Cina, i prossimi tre weekend presenteranno sfide differenti. In Giappone si punterà sulla velocità massima, sull’equilibrio della vettura e sulla fiducia necessaria per affrontare curve veloci con una singola zona DRS, mentre in Arabia Saudita prevarranno la potenza del motore e l’efficacia del sistema DRS. Al Bahrain, invece, si cercherà un perfetto equilibrio tra la velocità in rettilineo e le prestazioni nelle curve a bassa velocità. In sostanza, si prospettano tre circuiti ad alta velocità che assomigliano più a quello australiano che a quello cinese, con il Giappone quale unico caso eccezionale per la sua elevata tecnicità. Inoltre, le condizioni climatiche giocheranno un ruolo speciale in Giappone, a differenza di quanto previsto in Bahrain e in Arabia Saudita.

