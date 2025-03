Previsioni meteo per il GP del Giappone 2025 da Suzuka

Dopo una pausa di due settimane, la Formula 1 torna al leggendario Circuito di Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2025.

La McLaren ha continuato la sua impressionante serie in Cina, grazie a Oscar Piastri che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, seguito dal compagno Lando Norris. L’attenzione, però, si è spostata a Shanghái, dove la Ferrari ha vissuto una giornata difficile: le indagini della FIA hanno portato alla disqualifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc per infrazioni differenti. Ad Hamilton è stata riscontrata un’usura eccessiva della piastra, mentre il monoposto di Leclerc si è presentato sotto il peso minimo regolamentare.

Nel frattempo, Yuki Tsunoda debutterà in Red Bull durante il weekend giapponese, sostituendo Liam Lawson nella pausa tra le gare. La grande domanda ora è: riuscirà la Ferrari a rimettersi in carreggiata in Giappone o la McLaren continuerà a dominare il weekend? Scopriamo insieme le previsioni meteo per il Gran Premio del Giappone 2025 e come esse potrebbero influenzare le prestazioni in pista.

Previsioni meteo del Gran Premio del Giappone

Venerdì 4 aprile: FP1 e FP2

La prima sessione di prove inizierà alle 11:30 ora locale, con il cielo sereno e temperature stabili intorno ai 15°C. Non sono previste precipitazioni e i venti si attesteranno intorno ai 16 km/h. La seconda sessione, FP2, partirà alle 15:00, con un lieve incremento termico che porterà la temperatura a circa 16°C, mantenendo un'atmosfera quasi completamente priva di nuvole e senza possibilità di pioggia.

Sabato 5 aprile: FP3 e Qualifiche

La terza sessione partirà alle 11:30, con una mattinata dominata dal sole che lascerà spazio, in seguito, all’arrivo di alcune nuvole alte, portando la copertura nuvolosa fino all’85%, pur mantenendo un rischio di precipitazioni intorno all’1%. Le qualifiche inizieranno alle 15:00, in concomitanza con temperature che raggiungeranno i 17°C. Il sole farà capolino in maniera intermittente tra le nubi, mentre la probabilità di pioggia potrebbe salire fino al 25%, mantenendo i venti comunque deboli.

Domenica 6 aprile: Gara

La gara è prevista per le 14:00 ora locale. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno durante il pomeriggio, senza alcuna possibilità di pioggia, e le temperature si attesteranno fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con percentuali intorno al 25%, e i venti potrebbero raggiungere una velocità di circa 18 km/h.

