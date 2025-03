Obiettivo IMPORTANTE della Mercedes per il GP del Giappone

Dopo il Gran Premio di Cina, Mercedes ha concentrato i suoi sforzi sull’implementazione di importanti miglioramenti e innovazioni nella sua W16, con l’obiettivo di ridurre il divario nei confronti della McLaren.

Durante il debriefing, Andrew Shovlin, direttore dell’ingegneria di pista, ha illustrato le modifiche apportate, evidenziando come il team lavori incessantemente per perfezionare la vettura in tutte le sue componenti. Questi aggiornamenti mirano a garantire performance costanti e competitive su ogni circuito, rafforzando la presenza della squadra nel panorama della Formula 1.

Nelle prime due gare della stagione, Mercedes si è posizionata al secondo posto nella classifica costruttori, dimostrando la solidità della propria struttura e l’efficacia delle strategie adottate per affrontare una stagione ricca di sfide.

George Russell, che ha offerto una performance impeccabile in Cina, occupa attualmente il terzo posto nella classifica piloti, distaccandosi di soli nove punti da Lando Norris della McLaren. La sua prestazione dimostra il potenziale della squadra e rafforza la fiducia negli investimenti fatti per il futuro.

Sul fronte strategico, il team principal Toto Wolff aveva sottolineato che Mercedes è “chiaramente il secondo team più veloce”. Wolff ha evidenziato come la scelta di puntare su George Russell e Andrea Kimi Antonelli, entrambi sotto contratto fino alla fine del 2025, faccia parte di un piano a lungo termine volto a consolidare la competitività della squadra e a prepararsi per le sfide future del mondiale.

Mercedes cerca di colmare il divario con la McLaren

Mercedes lavora incessantemente per ridurre il gap rispetto ai suoi rivali. “Stiamo investendo nello sviluppo della nostra vettura perché riteniamo fondamentale colmare il divario con la McLaren”, ha dichiarato Shovlin. Secondo lui, la McLaren rappresenta il concorrente da battere in una corsa costante per il vertice, mentre le prestazioni consistenti della vettura su circuiti diversi confermano la validità dell’approccio del team.

Le analisi interne hanno inoltre evidenziato che la McLaren si configura come il rivale più temibile, con un pilota come Max che dimostra grande velocità. Pur riconoscendo le potenzialità della Ferrari, che ha mostrato solidità, alcuni contrattempi nelle ultime gare hanno offerto a Mercedes l’opportunità di distinguersi ulteriormente. “Tutto ciò promette una battaglia particolarmente emozionante nella parte alta della classifica”, ha concluso Shovlin.

