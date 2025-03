La Ferrari rilascia una dichiarazione su Hamilton e Leclerc

Il team principal della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, ha analizzato le ragioni della squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc al Gran Premio di Cina.

Il sette volte campione è stato penalizzato per l’eccessivo consumismo del blocco antigraffio, che risultava inferiore ai 9 mm minimi richiesti, mentre Leclerc ha gareggiato con la SF-25 ad un chilo sotto il peso regolamentare. In un primo comunicato, Ferrari ha ammesso l’errore, ribadendo che non vi era alcun intento di ottenere un vantaggio sleale. Di conseguenza, Hamilton e Leclerc si sono spostati rispettivamente al nono e al decimo posto nella classifica piloti, e la Scuderia, con 17 punti, si attesta al quinto posto tra i costruttori, appena dietro Williams.

Vasseur rompe il silenzio sulle squalifiche in Ferrari

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Vasseur è stato interrogato sulla squalifica e sulla possibile analogia con quella di George Russell nel Gran Premio del Belgio 2024, evento che aveva tolto a Russell la vittoria. Il direttore ha subito chiarito che il problema non era esclusivamente legato all’usura degli pneumatici: "Gli pneumatici spiegano solo una parte del problema", ha spiegato. Inoltre, ha evidenziato come la perdita di un litro d’acqua, dovuta a una piccola fuga nel serbatoio di alimentazione, abbia contribuito all’infrazione, il risultato dell’accumulo di numerosi piccoli fattori.

Quando gli è stato chiesto se i problemi riscontrati nell’auto di Hamilton ricordassero quelli verificatisi al Gran Premio degli Stati Uniti 2023, Vasseur ha riconosciuto la similitudine, precisando che Ferrari aveva spinto la ricerca della perfezione ben oltre il ragionevole in Cina. "Esattamente, siamo stati troppo aggressivi. Questo inciampo ci ricorda che, nella nostra corsa alla perfezione, a volte rischiamo di superare i confini del prudente", ha concluso.

