La Ferrari punta su una figura chiave della Red Bull

La squadra Ferrari sembra non essere soddisfatta della ristrutturazione intrapresa per il 2024. Secondo fonti di Scuderia Fans, l’attenzione si sarebbe concentrata su Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull Racing.

Nel corso dell’anno appena trascorso, la Scuderia ha lavorato a pieno ritmo, rinnovando il proprio staff tecnico con l’ingresso di Jérôme d’Ambrosio e Loïc Serra. Parallelamente, è stato tentato l’ingaggio di Adrian Newey, scelta che si è conclusa con la sua firma per Aston Martin, sottolineando l’intenzione di Ferrari di rafforzare la propria struttura per affrontare le sfide future.

Conflitto tra Horner e Waché?

Dopo il Gran Premio di Cina sono emerse fotografie che ritraevano Waché insieme a Frédéric Vasseur, responsabile del team Ferrari. Pur non costituendo prova definitiva, queste immagini hanno alimentato ipotesi di un possibile scontro interno tra Christian Horner e il tecnico francese, collegato alle recenti prestazioni dell’RB21. La voce, ancora non confermata, suggerirebbe che tale attrito potrebbe aprire la strada a possibili cambiamenti nella Red Bull Racing.

Ferrari, inoltre, non è soddisfatta dell’andamento dell’inizio stagione e punta con decisione al ritorno in vetta del motorsport. Con Lewis Hamilton che si profila come figura di spicco, il team mira a strappare ai rivali i talenti più blasonati. In questo contesto, l’interesse per Waché appare particolarmente sensato: il tecnico francese, con precedenti collaborazioni sotto la guida di Newey, è infatti il responsabile della configurazione dell’RB21 in Red Bull Racing.

