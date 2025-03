Hamilton ammette la sua frustrazione dopo il GP di Cina

Lewis Hamilton ha rivelato che, dopo aver perso il campionato al Gran Premio di Cina del 2007, trascorse tre giorni interi rinchiuso nella sua camera d'albergo, senza fare un passo fuori.

All’epoca, il sette volte campione mondiale era ancora alle prime armi nella stagione di Formula 1, debuttando con la McLaren, ma era già tra i favoriti per il titolo mondiale.

Il pilota britannico riuscì a ottenere quattro vittorie e dodici podi in quell’anno, arrivando al Gran Premio di Cina – penultima gara della stagione – in testa al campionato, con un vantaggio di 12 punti sul compagno Fernando Alonso. Pur avendo conquistato la pole position, quella domenica a Shanghai le condizioni furono particolarmente complicate: la pista, che passava da bagnata ad asciutta, rimaneva minacciata dalla possibilità di pioggia.

Come Hamilton ha perso il titolo mondiale di F1 nel 2007?

Durante il pit stop decisivo al giro 30, quando il settore d’ingresso era ancora umido, il giovane pilota, afflitto dall’usura degli pneumatici, finì per uscire di pista, facendo infilare la sua McLaren in mezzo al ghiaia. Quella fu l’unica gara della stagione in cui Hamilton si ritrovò a ritirarsi e l’unica in cui chiuse fuori dalla top ten, un errore che ebbe conseguenze disastrose sulle sue ambizioni campionati.

Kimi Raikkonen, infatti, vinse le gare in Cina e in Brasile, assicurandosi il campionato del 2007 e segnando l’ultimo titolo mondiale per la Ferrari, chiudendo la stagione con appena un punto in più rispetto a Hamilton e Alonso. La fortuna tornò a sorridere al britannico l’anno successivo, a Interlagos, quando, superando Timo Glock nell’ultima curva del Gran Premio di Brasile, conquistò il titolo mondiale del 2008. Tuttavia, la delusione del 2007 lasciò un segno indelebile in Hamilton, che in seguito sarebbe diventato sette volte campione del mondo.

In una recente intervista rilasciata a W Magazine China, Hamilton ha confessato di essersi chiuso nella sua stanza d’albergo per tre giorni, impiegando molto tempo per superare il torpore e la delusione vissuti in quel cruccio 2007.

«Credo che tutto faccia parte di un processo di maturazione. Ripensando a quel primo soggiorno a Shanghai, ricordo che dopo la gara non sono più uscito dalla mia stanza», ha spiegato.

«Ci volle molto per ricostruirmi da quella sensazione. Non riuscivo a capire appieno il dolore provato e la sua origine. Sapevo benissimo che era il risultato di un evento recente, su cui avevo potere minimo e per il quale mi mancavano gli strumenti per reagire. Affrontare la vita significa proprio mettere in atto tali risorse per superare i momenti difficili.»

