L'impressionante lusso di Hamilton dopo l'ingresso in Ferrari

Con il suo ingresso nell’iconico team italiano prima dell’inizio della stagione 2025, il pilota ha già collezionato una vittoria, trionfando nella corsa sprint del Gran Premio di Cina. Scontento dei lunghi tragitti da Monaco, secondo il Corriere della Serra, Hamilton ha deciso di stabilirsi nel quartiere di Porta Nuova, a Milano. Quest’area, che comprende la piazza Gae Aulenti e la stazione di Porta Garibaldi, ha subito una trasformazione notevole negli ultimi anni, diventando sinonimo di esclusività, con valori immobiliari che si aggirano attorno a 1,48 milioni di euro. Si racconta infatti che il pilota abbia valutato anche opzioni tra Modena e Bologna, prima di optare per la vibrante capitale lombarda.

Dove risiede Lewis Hamilton?

Porta Nuova si è affermata come uno dei principali distretti finanziari della città. Iniziato nel 1997, questo ambizioso progetto urbano ospita il grattacielo più alto d’Italia, la Torre Unicredit, e una porta neoclassica storica, costruita nel 1810, da cui il quartiere prende il nome. Milano si aggiunge così alla lunga lista di mete di lusso in cui Hamilton ha scelto di vivere: il pilota aveva già acquistato una proprietà nei pressi del Lago di Ginevra in Svizzera nel 2007 e un’altra a Monaco nel 2012, dove soggiorna quando non gareggia. Inoltre, possiede un ranch ad Aspen, in Colorado, dimostrando la sua passione per gli sport invernali, come evidenziato dall’ultimo intervallo invernale della F1. Secondo il Sunday Times, alla fine del 2024 il patrimonio netto di Hamilton ammontava a 350 milioni di sterline, collocandolo al nono posto nella lista dei 40 under 40, quando il pilota aveva 39 anni.

