Mercedes mette Russell alla pari con Hamilton

Dopo le prime gare della stagione 2025, in casa Mercedes non hanno dubbi: George Russell è al livello dei migliori, incluso Lewis Hamilton.

Toto Wolff, team principal del team tedesco, ha parlato del valore del pilota britannico in un’intervista a Motorsport: “Se confrontiamo le prestazioni di George con quelle di Lewis, è chiaro che stiamo parlando di un pilota di primissimo livello. Russell è un talento d’élite e ci sentiamo davvero fortunati ad averlo con noi.

"Abbiamo promosso Kimi [Antonelli] anche perché sapevamo di poterlo confrontare con George. La macchina non è più veloce di George, e grazie a lui sappiamo con precisione dove ci troviamo in termini di prestazione—è un riferimento fondamentale per Kimi.

"È quasi un segreto di Pulcinella che vogliamo garantire la continuità a lungo termine dei nostri piloti. Non tutte le nostre conversazioni sono pubbliche, e per questo tutto si sta svolgendo come deve”, ha concluso Wolff.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

