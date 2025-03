Un ex team principal di Formula 1 non ha usato mezzi termini per commentare le prime uscite di Lewis Hamilton con la Ferrari.

Gunther Steiner, storico ex capo squadra della Haas, ha parlato del rendimento del sette volte campione del mondo nel Red Flags Podcast: “Non direi che abbia fatto meglio del previsto. Ha avuto una buona prestazione, ma ci sono stati momenti in cui, secondo me, non ci ha davvero impressionato.”

“Vincere la Sprint Race è stato fantastico, arrivare in Ferrari e conquistare già la seconda gara, anche se era una Sprint, è comunque un bel segnale. Anche la pole è stata notevole.”

“Ma la domenica? È andata bene, ma ha davvero impressionato? Non credo, perché Charles [Leclerc] era davanti a lui con l’ala anteriore danneggiata”, ha affermato il manager altoatesino che ha guidato la Haas per anni.

Correlato: È stato scoperto il colpevole del disastro di Hamilton in Cina

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato