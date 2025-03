È stato scoperto il colpevole del disastro di Hamilton in Cina

È emersa quella che potrebbe essere la vera causa del disastro vissuto da Lewis Hamilton con la Ferrari durante il GP della Cina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ted Kravitz, ci sarebbe un dettaglio chiave che spiega quanto accaduto al sette volte campione del mondo: “Ho parlato con Fred Vasseur… e all’improvviso mi ha detto due cose: prima di tutto, il rendimento di Lewis a Melbourne è stato fortemente influenzato dal fatto di non aver potuto fare una simulazione di gara nei test in Bahrain.

“Lì abbiamo avuto un problema tecnico che gli ha impedito di completare la simulazione. E poi, la seconda cosa che ha detto riguardava la radio del team… ha detto: ‘Non credo sia un problema. Nessun problema, è tutto perfettamente sotto controllo’.

“Non penso sia un caso che il problema con l’usura del fondo sia emerso proprio nella prima gara completamente asciutta. Ho la sensazione che tutto derivi dai test in Bahrain, dove non sono riusciti a fare il lavoro di long run, e la prima vera gara asciutta per Lewis è stata il GP della Cina… e lì si è scoperto tutto”, ha spiegato Kravitz.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

