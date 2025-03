Sono circolate voci su un possibile approdo di Max Verstappen in Mercedes, ipotesi che potrebbe mettere in discussione il futuro di Kimi Antonelli. Ma dal team tedesco arrivano segnali chiari: nessuna rivoluzione in vista.

La scuderia di Brackley si è detta molto soddisfatta della sua attuale coppia di piloti, e il team principal Toto Wolff ha confermato che è già in programma il rinnovo di contratto per Kimi Antonelli e George Russell. Al momento, entrambi sono legati al team fino alla fine del 2025, ma si valuta di prolungare la collaborazione.

In dichiarazioni a Motorsport.com, Wolff ha espresso tutta la sua fiducia nell’attuale line-up: "Senza dubbio, è quasi un segreto di Pulcinella che vogliamo garantire la continuità a lungo termine dei nostri piloti. Non tutte le nostre conversazioni avvengono sotto i riflettori, ed è giusto che sia così.

“Un contratto di questo tipo non riguarda solo il posto in macchina, ma anche il definire condizioni che siano vantaggiose per entrambe le parti. È un processo molto strutturato.

“Russell è un pilota d’élite e ci sentiamo fortunati ad averlo in squadra. Abbiamo promosso Kimi perché sapevamo di poterlo misurare con George. La macchina non è più veloce di George, e proprio grazie a lui sappiamo esattamente dove siamo in termini di prestazioni, ed è un riferimento fondamentale per Kimi.

“Se confrontiamo le performance di George con quelle di Lewis, è evidente che stiamo parlando di un pilota di prima fascia”, ha concluso Wolff.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

